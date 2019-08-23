دجاج كنتاكي مخلوط بلحوم الخنزير .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يوما بعد اخر يكتشف الناس ان امريكا دولة ينخرها السوس من الداخل وتضيع فيها القيم فالمصلحة هى التى تسود وتكون لها الحاكمية بغض النظر عن الالتزام بالمصداقية او رعايتها كقيمة عليا يلزم ان تظل حاضرة دوما فى اى تعامل وان يكون الانضباط هو الاساس فلا تخرج اى معاملة عن المعايير الدقيقة المتوافق عليها ، ولابد ان تتوافر الثقة بين مكونات المجتمع ككل والا فلن تكون الصورة الزاهية المرسومة فى اذهان الناس لامريكا لن تكون الا غشا وخداعا او فى احسن الحالات وهما وخيالا لا واقع له .

لانتكلم عن امريكا سياسيا فهذا جانب امتلأ كذبا وخداعا وظلما وغدرا ولكننا نتناول اليوم احدى الشركات الامريكية او لنقل احد الاسماء التى ارتبطت بامريكا ولم ولن تنفك عنها فلا يذكر الكنتاكى الا ويقال فخر منتجات الطعام الامريكى او يقال لحوم دجاج امريكية متميزة وان وجدت هذه المنتجات او حتى صنعت فى مناطق اخرى من العالم يظل الاسم امريكيا والمنتج امريكى بالاساس وسر المهنة والتميز الذى يدعونه يظل امريكيا وعليه فان اى كذب وخداع يكتشفه الناس سيرجع للامريكان ويظلوا هم المحاسبين به ، ومؤخرا تم الكشف عن خديعة كبرى وعمل خسيس وغير محترم دابت عليه هذه الشركة فى الخفاء الشيئ الذى جعل الكثيرين يوقنون ان ورقة التوت سقطت وان قليلا من الستر الذى كان يغطى العورة الامريكية قد انكشف وبانت اكذوبة انها ارض حضارة وبلد تنتصر فيها قيم الحق والعدل واتضح ان كل هذا هراء وباطل وقول يقوم الدليل على خلافه .

لنقرا معا الخبر ادناه عن الفضيحة الكبرى لشركة كنتاكى ويتبين هنا مدى الانهيار الاخلاقى الكبير الذى يعيشه المجتمع الامريكى .

يقول الخبر :

خسرت شركة كنتاكي فرايد تشيكن قضيتها بعد سنوات من محاولة إدعاء أنها تقدم منتوجها من الدجاج بنسبة 100٪.

وقد وجد ان الشركة تُدَلّس حيث أن 15٪ فقط من منتجاتهاالموزعة من الدجاج والباقي( 85 ٪) ليست للاستهلاك الأدمي بل للكلاب.

وقد قام مجلس القضاء الإسلامي بسحب شهادة ضامنة كان قد قدمها وعلى اساسها يستهلك المسلمون منتجات الشركة

وافاد مجلس القضاء الاسلامى انه وجد أيضًا أن التوابل والكاتشب والمايونيز مخلوطان ومصنوعان من شحم لحم الخنزير .

وكانت بعض الجهات قد ظلت تحذر الأمة بأن كنتاكي فرايد تشيكن هو حرام ولا يصح تناوله.