الخرطوم يستقبل أرتا الجيبوتي ويستهدف التأهل الأفريقي

الخليج 365 :

سيكون استاد”الرد كاسل” في الرابعة من عصر اليوم”الجمعة” مسرحًا لمواجهة ساخنة تجمع بين الخرطوم الوطني وضيفه أرتا الجيبوتي ضمن إياب تمهيدي بطولة الكنفدرالية.

وسيكون الفريق الشهير بـ”الكوماندوز” في حاجة إلى المحافظة على شباكه نظيفة لا سيما وأنّه يخوض اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل السلبي لنيل بطاقة العبور إلى الدور القادم.

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وذهابًا، كان الخرطوم قد فرض التعادل بهدفٍ لكلٍ على أرتا الجيبوتي بملعبه قبل أسبوعين.

وقال المدير الفني للخرطوم خالد هيدان إنّه يتوجّب عليه أنّ يلعب بتركيزٍ عالٍ من أجل حسم المواجهة وخطف بطاقة التأهل التي يرى أنّ فريقه بات قريبًا من نيلها بعد نتيجة الذهاب.

وأشار إلى أنّ هيدان إلى أنّه سيلعب المباراة اليوم بتوازنٍ كبير حتى يتمكّن من الوصول إلى شباك الفريق الجيبوتي.