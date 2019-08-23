الجكومي وزيراً للرياضة في الفترة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : برز اتجاه قوي جدا بان يتولى القيادي الاتحادي المعروف محمد سيد أحمد الجكومي حقيبة وزارة الشباب والرياضة في فترة الحكومة الانتقالية وطالب عدة مكونات من قوي الحرية والتغيير بضرورة اختيار الجكومي نسبه لدوره البارز في الحراك السياسي في الفترة الماضية إضافة الي عمله الرياضي في الاتحادات والاندية وافادت مصادر عالية الثقة ل (سودانا فوق) ان اسم الجكومي بات الأقرب لذلك

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