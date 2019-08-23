كابتن مازدا: مواجهة بانداري الكيني مصيرية

الخليج 365 :

قال المدير الفني للأهلي شندي محمد عبد الله مازدا إنّ مباراتهم أمام بانداري الكيني مصيرية ولا تقبل القسمة على اثنين.

وقال مازدا في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنه يهدف التأهل للمرحلة القادمة من البطولة الأفريقية لا سيما بعد تعادلهم ذهابًا.

وأضاف” لم نضمن التأهل بعد، أمامنا 90 دقيقة وكل شئ وارد في هذه المواجهة، لذلك علينا أنّ نلعب بتركيزٍ عالٍ دون ارتكاب أيّ أخطاء”.

وأكّد مازدا أن منافسهم قوي ويضم لاعبين مميزين للغاية، مشيرًا إلى أنّهم سيعلمون على التسجيل مبكرًا لقتل المباراة تمامًا.