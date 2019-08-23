هبوط الدولار بعد تصريحات “حمدوك” وقُرب تشكيل الحكومة

الخليج 365 :

تَراجع سعر صرف الدولار بالسُّوق المُوازي للعُملات من (67) إلى (63) جنيهاً، فيما توقّع مُتعاملون بالسُّوق المُوازي، مزيداً من الانخفاض عقب تصريحات رئيس الوزراء الجديد وقرب تشكيل حكومة مدنية.

وأبلغ تاجر عُملات، (الصيحة) أمس بأنّ الدولار شهد انخفاضاً واضحاً من (67) إلى (64) جنيهاً، وأوضح أنّ سعر البيع يتراوح بين (64 – 65) جنيهاً، وَأَكّدَ انخفاض سعر صرف الريـال السعودي من (17.50) إلى (16.80) جنيه، ونوّه لتوقُّع المُتعاملين بالسُّوق المُوازي استقرار الأسعار عند هذه الحدود، مُستبعدين ارتفاعها لأكثر مِن ذلك، وقال إنّ التُّجّار ليسوا راغبين في الشِّراء بأعلى من أسعار اليوم.

إلى ذلك، وَصَفَ مُراقبون الانخفاض بِالمُؤقّت، وأكّدوا حُدُوث انخفاض لسعر العُملات الأجنبية لعدة عوامل، فيما تَوَقّع البعض توالي الهُبُوط مِمّا يؤدي لتخلُّص كثيرين من الدولار الذي كانوا يَعتبرونه مَخزناً للقيمة.