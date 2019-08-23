القاهرة تُؤجِّل اجتماعاً سداسياً مع السودان وإثيوبيا بشأن “سد النهضة”

التاريخ: 23-أغسطس-2019
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أعلنت مصر، تأجيل اجتماعٍ سُداسي مع السودان وإثيوبيا للشهر المُقبل، لبحث التّوصُّل الى اتفاقٍ بشأن ملف سد النهضة، وطالبت بجدول زمني للمُفاوضات. وعَقَدَت اللجنة العليا لمياه النيل، طبقاً لبيانٍ من مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبحضور وزيري الخارجية والري.
وحَضَرَ الاجتماع بحسب صحيفة الصيحة أمس، مُمثلو وزارات الدفاع، الخارجية، الموارد المائية والري، المخابرات العامة، الرقابة الإدارية، والخبراء المُختصون.
وأوضح البيان أنّ اللجنة العُليا استعرضت المراحل المُتعدِّدة للمُفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وما استغرقتها من مدةٍ زمنيةٍ طويلةٍ دُون التّوصُّل إلى اتفاقٍ، وأشار إلى أنّ اللجنة أكّدت أهمية الانتهاء من المُفاوضات وفقاً لبرنامج زمني مُحَدّد، خَاصّةً أنّ مصر وجّهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث، وأشار إلى أنّ الاجتماع الذي كان مُقرّراً أن يُعقد يومي 19 و20 أغسطس الجاري سيصبح خلال يومي 15 و16 سبتمبر المقبل للتّوصُّل إلى اتفاقٍ حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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