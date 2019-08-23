النيل يهدد باجتياح سنار والجزيرة والخرطوم ونهر النيل والشمالية

التاريخ: 23-أغسطس-2019
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حذرت وحدة الإنذار المبكر في العيئة العامة للإرصاد الجوية في بيان من أن تتسبب الأمطار في حدوث جريان عالٍ في الأودية والخيران. وفي ذات السياق توقعت وزارة الري ارتفاع مناسيب النيل في معظم الأحباش العليا على طول مجرى النيل الأزرق ونهر عطبرة.
ودعت اللجنة العليا للفيضان بالوزارة في بيان بحسب صحيفة الإنتباهة أمس، المواطنين والجهات المعنية لاتخاذ التحوطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات خاصة ولايات (سنار، الجزيرة، الخرطوم، نهر النيل، والشمالية). وذكرت أن الوضع العام للفيضان سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أحباس (الدمازين – سنار)، (سنار- الخرطوم)، (الخرطوم – شندي)، (خزان مروي – الدبة)، (الدبة – دنقلا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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