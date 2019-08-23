وفد من “السيادي” في أول مهمة خارج الخرطوم

التاريخ: 23-أغسطس-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة شهدت مدينة بورتسودان حالة من الاحتقان والتوتر الشديدين بسبب صراع بين اثنين من المكونات الاجتماعية للمدينة خلفت قتيلاً وعشرات الإصابات. Advertisements وقرر المجلس السيادي بنحو عاجل إرسال وفد إلى بورتسودان للوقوف على التوترات الأمنية بالمدينة، حسبما صرح بذلك عضو المجلس الفريق شمس الدين كباشي. ويضم الوفد عضو مجلس السيادة المستشار القانوني حسن شيخ إدريس، إضافة إلى رئيس أركان القوات البرية ونائب مدير جهاز المخابرات ومدير الشرطة، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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