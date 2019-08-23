دخول سودانيات بأعداد كبيرة إلى لبنان بطرق غير شرعية

التاريخ: 23-أغسطس-2019
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كشف سفير السودان لدى لبنان علي الصادق عن جملة من القضايا التي وصفها بالملحة تواجه الجالية السودانية في لبنان، واشتكى السفير علي الصادق لدى لقائه مسؤولين بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج أمس، من دخول السودانيين في لبنان بطرق غير شرعية خاصة النساء، ترتبت عليها أوضاع وصفها بالسيئة ولا تليق بكرامة الإنسان والمرأة السودانية.
وشدد الصادق على ضرورة معالجة أوضاع السودانيين المقيمين بصورة غير قانونية، داعياً جهاز المغتربين والجهات ذات الصلة للتدخل العاجل لإيجاد المعالجات والحلول الناجعة لتلك القضايا. وأفصح الصادق عن تعداد السودانيين في لبنان، مبيناً أنه يصل إلى ستة آلاف سوداني تقريباً نصفهم يقيمون بصفة غير رسمية، وأن معظمهم يعملون في وظائف هامشية، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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