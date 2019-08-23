رئيس الوزراء يبدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة

بدأ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس، مشاورات مع قادة الحرية والتغيير بغرض تشكيل الحكومة المرتقبة. وناقش حمدوك مع رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وعدد من قيادات قوى الحرية والتغيير ملامح المرحلة المقبلة ووضع البلاد الاقتصادي والسياسات الجديدة، فضلاً عن مناقشة ملف السلام كأولوية خلال المرحلة الانتقالية.

وقال حمدوك بحسب صحيفة الإنتباهة، إنّه بدأ مُهمّة اختيار وزراء الحكومة الانتقالية المقبلة بحسب المعايير التي تمّ الإجماع عليها، وهي الكفاءة والقُدرة على إحداث التغيير، مع الوضع في الاعتبار القيم التي تَوافَقَت عليها قِوى الثورة السودانية.

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من جانبه، أكّد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، أنّ قِوى الثورة ستدعم الحكومة الجديدة بقيادة حمدوك لتحقيق الأهداف التي يَتُوق إليها الشّعب السُّوداني في النهضة والازدهار دُون إقصاءٍ لجهةٍ، مع تحقيق العدالة الانتقالية ومُحاسبة المُفسدين والمسؤولين عن الجرائم، التي اُرتكبت في حق مُواطنين وفق القانون.

وحضر الاجتماع من قادة الحرية والتغيير كل من صديق يوسف وعمر الدقير وصديق بولاد ومريم الصادق المهدي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)