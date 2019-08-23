أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * “حمدوك يبدأ مشاورات واسعة لتشكيل الحكومة * الدقير: مجلس السيادة انتهى إلى “محاصصة” وما تم مع “الثورية” خطأ * وفد “سيادي” إلى بورتسودان وإعلان حظر التجوال لاحتواء صراع قبلي * أعضاء “السيادي” يتعاهدون على العمل معاً لتحقيق أهداف الثورة * “السيادي”: معالجة قضايا الحرب والسلام المدخل الصحيح للتسوية الشاملة الإنتباهة: * “الحرية والتغيير”: محاصصات في تشكيل “السيادي” * النيل يهدد عدداً من الولايات والارصاد تحذر من أمطار وعواصف * مقتل شخص وإصابة (49) في نزاع ببورتسودان و”السيادي” يتدخل Advertisements * المجلس السيادي يناقش الفراغ الإداري والدستوري والأزمة الاقتصادية * رئيس الوزراء يكثف نشاطه في أول يوم عمل رسمي * الخلافات تضرب الشعبية جناح عقار واستقالة مبارك أردول * جامعة الخرطوم تقرر تعليق الدراسة لأجل غير مسمى الدار: * طلب للنائب العام بإضافة مواد جرائم قتل لـ(البشير) * مقتل مواطن وإصابة (58) في صراع قبلي ببورتسودان * وفاة (11) شخصاً من أسرة واحدة في حادث مروري * المجلس السيادي: لا بد من معالجة جذرية لقضايا الفساد * المتهم بقتل زوجين بحي الدناقلة يدخل في حالة هيسترية في أولى جلسات المحاكمة * الإعدام للمدان بقتل الشاب محمد كرم الله بنادي الضباط الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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