حمدوك يبدأ مُشاورات أولية لتشكيل الحكومة الانتقالية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرى رئيس وزراء الحكومة الانتقالية د. عبد الله حمدوك أمس، لقاءات وَصَفَها بالمُشاورات الأولية لتشكيل الحكومة الانتقالية المُرتقبة، جَمعته مع رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وقادة في قِوى إعلان الحُرية والتّغيير بمنزل المهدي في أم درمان.

وقال حمدوك، إنّه بدأ مُهمّة اختيار وزراء الحكومة بحسب المعايير التي تمّ الإجماع عليها، وهي الكفاءة والقُدرة على إحداث التغيير، مع الوضع في الاعتبار القيم التي تَوافَقَت عليها قِوى الثورة السودانية.

من جانبه، أكّد المهدي، أنّ قِوى الثورة ستدعم الحكومة الجديدة بقيادة حمدوك لتحقيق الأهداف التي يَتُوق إليها الشّعب السُّوداني في النهضة والازدهار دُون إقصاءٍ لجهةٍ، مع تحقيق العدالة الانتقالية ومُحاسبة المُفسدين والمسؤولين عن الجرائم، التي اُرتكبت في حق مُواطنين وفق القانون.

وبَحَثَ “حمدوك”، مع قيادات “الحرية التغيير”، ملامح المرحلة المقبلة ووضع البلاد الاقتصادي والسِّياسَات الجديدة خلال اجتماعٍ مُغلقٍ ناقش أيضاً قضية السَّلام، باعتبارها أولوية المرحلة المقبلة. وحضر الاجتماع صديق يوسف وعمر الدقير وصديق بولاد ومريم الصادق المهدي.

وخلال لقائه العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس، أَكّدَ “حمدوك” أنّ إيقاف الحرب وتحقيق السَّلام من أهم مُتطلبات المرحلة المُقبلة، ودعا للتكاتُف والتّعاضُد بين أطياف الشعب السوداني كَافّة لمُواجهة التحديات، وأوضح أنّ البلاد قَادرةٌ على تحقيق التنمية الاقتصادية بالتّوظيف الأمثل للموارد الذاتية والإمكانَات المُتاحة في ظل توافر الإرادة الوطنية الخالصة، وعقد د. حمدوك اجتماعاً ضم مُديري الإدارات العامة بالأمانة، وتعرّف على مهام واختصاصات الإدارات المختلفة، وأكّد أنّ الأمانة بمثابة عصب الخدمة المدنية، وأشاد بالروح المهنية والاحترافية العالية التي تعمل بها الإدارات المُختلفة والتي ستكون خير مُعينٍ لتنفيذ كل البرامج التنفيذية التي سيتم إقرارها في المرحلة المقبلة.

إلى ذلك، ترأس “حمدوك” بمجلس الوزراء، اجتماع لجنة درء آثار السيول والفيضانات، بحُضُور عددٍ من الوزارات والجهات ذات الصلة، ووجّه بمُضاعفة الجُهُود والتّنسيق في مسألة العون والإغاثة، وَدَعَا لأهمية الاستفادة من الأمطار في مشروع حصاد المياه وتوجيهها نحو الإنتاج، واستعرض الاجتماع تقريراً حول موقف الخريف، ووقف على جُهُود توفير الاحتياجات الضرورية لدرء آثار السيول والفيضانات بالعاصمة والولايات.