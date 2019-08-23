وزير الخارجية الالماني يزور الخرطوم خلال أيام….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استقبل عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بالقصر الجمهوري أمس، نائب رئيس لجنة العلاقات والتّعاوُن الاقتصادي لشرق أفريقيا بالبرلمان الألماني يوهانس زيلي بحضور السفير أولرييش كلوكنر.

وأعلن كلوكنر في تصريحاتٍ عقب اللقاء، أنّ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، سيزور الخرطوم خلال أسبوعين، وأكّد أنّ بلاده تطمح في فتح صفحةٍ جديدةٍ من التّعاوُن مع العَهد الجَديد بالسُّودان، وأوضح أنّ الاجتماع كَانَ مُثمراً ومُفيداً، وتابع بأنّ زيارة عضو البرلمان الألماني تَكتسب أهمية خَاصّةً هذه المرة كونها جاءت في وقتٍ مُهمٍ بالنسبة للسودان وأصدقائه، وقال إنّ عضو البرلمان جاء ليتعرّف على نوع المُساعدة التي تَستطيع أن تُقدِّمها ألمانيا للسُّودان خلال هذه المرحلة.