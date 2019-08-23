مصرع اسرة كاملة في حادث مروري أليم…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توفي (11) شخصاً من أسرة واحدة، إثر حادث مروري أليم بمدخل مدينة أم روابة بشمال كردفان من الاتجاه الشرقي بين عربة بوكس دبل كاب كانوا يستقلونها قادمة من الأبيض، وبص سياحي.

وحسب مصادر مطلعة فإنّ المدير التنفيذي لمحلية أم روابة خالد الشيخ ميرغني وقف على الحادث برفقة لجنة الأمن بالمحلية ومُدير وحدة المدينة موسى مكي الضو، وترحّم على أرواح المُتوفين، ووقف على الوفيات بمُشرحة مستشفى أم روابة. المادة السابقة السيول تغرق ود رملي وتهدد واوسي بضاحية الجيلي…. المقالة القادمة وزير الخارجية الالماني يزور الخرطوم خلال أيام….

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