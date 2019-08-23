- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
التأم بالقصر الجمهوري أمس، أول اجتماع للمجلس السيادي بكامل عُضويته، وتداول الأعضاء مُجمل الأوضاع بالبلاد التي خلّفها سُقُوط النظام السابق والفراغ الإداري والدستوري الذي تَمُر به منذ فترة، إضافةً للأوضاع الاقتصادية المُزرية وتردي الأحوال المعيشية والحياتية للمُواطنين.
وأوضح عضو المجلس محمد الحسن عثمان التعايشي في تصريحات عقب الاجتماع، أنّ أعضاء المجلس تعاهدوا خلال الاجتماع على العمل مع بعض لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المُتعلِّقة بالاستقرار السياسي والنهضة الاقتصادية، وأكد التعايشي أنّ مُعالجة قضايا الحرب والسلام تمثل المدخل الصحيح للتسوية السِّياسيَّة الشاملة بالبلاد وتُمهِّد لفتح طريقٍ جديدٍ للتنمية والنهضة، وأضاف بأنّ مُعالجة الفساد الإداري والاقتصادي الذي يُعاني منه السودان لا يُمكن أن يتم بالنوايا وحدها وإنّما يحتاج جراحاتٍ عميقةٍ في الجوانب الدستورية والهيكلية والإداريّة تفضي لمُعالجاتٍ جذريةٍ لقضية الفساد، وأكّد أنّ المسؤولية خلال الفترة الانتقالية فوق أنّها سياسية وإدارية تعتبر أخلاقية من الدرجة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر السيادي يعقد اول اجتماعاته بكامل عضويته بالقصر الجمهوري… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.