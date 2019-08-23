حمدوك يلتقي بوكلاء الوزارات….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اجتمع رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بالقصر الجمهوري أمس بوكلاء الوزارات، بحضور عضو مجلس السيادة اللواء الركن إبراهيم جابر. وتناول “حمدوك” خلال الاجتماع التحديات التي تُواجه البلاد، وضرورة العمل على مُواجهتها، وقدّم شكره لوكلاء الوزارات على الجهد الذي بذلوه خلال فترة التكليف، وتم رفع الاجتماع على أن يُستأنف الأحد المُقبل.

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