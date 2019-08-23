روسيا فعلتها...الغرب يقيم طائرة "ألتيوس" الجديدة

لم يتجاهل الغرب الرحلة الأولى للطائرة المسيرة الثقيلة "ألتيوس". وقيّم الخبراء هذه الطائرة.

وأشار الخبراء إلى أن الطائرة قادرة على القيام بمجموعة كاملة من مهام الاستطلاع باستخدام البصريات والمعدات الراديوية والرادار.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد نشرت فيديو لأول رحلة لطائرة الاستطلاع الاستراتيجية المسيرة "ألتيوس". وقد استمرت الرحلة 32 دقيقة. وكانت في وضع تلقائي بالكامل، وارتفعت ألتيوس إلى 800 متر وقامت بعدة مناورات وبعد ذلك هبطت في المطار.

وبطبيعة الحال، تمت مشاهدة الفيديو ودراسته بعناية من قبل خبراء غربيين.

أكد صامويل بينديت، المحلل في برنامج الأبحاث الروسية في المركز الدولي للتحليلات العسكرية وعضو في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية في مقابلة مع Business Insider ، أن الطائرة المسيرة كانت مزودة بمعدات الاستخبارات والمراقبة خلال الرحلة التجريبية. في المستقبل، سوف تكون مجهزة للهجمات العالية الدقة، وسوف تكون قادرة حمل ما يصل إلى طن واحد من الحمولة. علاوة على ذلك، فإن مدة الرحلة الطويلة تسمح للطائرة بأداء مهام خارج حدود روسيا.

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ذكر بينديت أنه في السنوات الأخيرة، سعت روسيا إلى التخلي عن المعدات العسكرية الأجنبية واستخلاص الدروس من تجربة العمليات العسكرية في سوريا. ووفقا له، فإن "ألتيوس" و"أوخوتنيك" توضحان إلى أي مدى استطاع الاتحاد الروسي التقدم.

كما أشار الخبير إلى أن بداية اختبارات هاتين الطائرتين وضعت حداً للنقاش حول ما إذا كان بإمكان روسيا إنشاء مثل هذه التقنية. "نعم لقد فعلوها".

ولفت موقع Defense World أيضا الانتباه إلى الاختبارات الماضية. لاحظ أن الطائرة المسيرة الجديدة قادرة على أداء مجموعة كاملة من مهام الاستطلاع. مثل بينديت، أولى اهتماما خاصا للمدة الطويلة لرحلة الطائرة الجديدة.

وقال الموقع: "بعد سنوات عديدة من تخلف روسيا، انخرطت بنشاط في تطوير تقنيات الطائرات المسيرة. لقد أدخلت مؤخرًا عدة طائرات مسيرة مرة واحدة - من الهجومية إلى الاستطلاعية".