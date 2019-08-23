حمدوك: ايقاف الحرب وبناء السلام المستدام من اولويات المرحلة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدى عبد الله حمدوك، وهو مسؤول كبير سابق بالأمم المتحدة، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء السودان في الفترة الانتقالية والتي تستمر 39 شهرا.

جرت مراسم اليمين أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاة وذلك يوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء المكلف خلال مؤتمر صحفي عقب أدائه اليمين، إن من أولوياته خلال هذه المرحلة، إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام، والعمل على معالجة الازمة الاقتصادية الطاحنة، وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج. و أشار إلى أن إدارته سوف تضع سياسات تتصدى للتحديات المباشرة التي تواجه البلاد.

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أدى في وقت سابق الأربعاء اليمن الدستورية رئيسا للمجلس السيادي أمام رئيس القضاء عباس علي بابكر، وبعد ذلك أدى أعضاء مجلس السيادة والبالغ عددهم11 عضوا،

وسيتولى المجلس الجديد قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية والتي ستستمر لمدة 39 شهرا وثم إجراء انتخابات عامة في البلاد.

ويتألف المجلس من 11 عضوا، بينهم خمسة عسكريين رشحهم المجلس العسكري الانتقالي، وستة مدنيين رشحهم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وبينهم امرأتان.

الدكتور حمدوك، خريج جامعة مانشستر، وشغل عدة مناصب ، حيث عمل نائباً للأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وعمل أيضا بمنظمة العمل الدولية وبنك التنمية الأفريقي. وفي سبتمبر 2018، عيّن الرئيس المخلوع عمر البشير حمدوك وزيراً للمالية، لكنه رفض تولي المنصب.