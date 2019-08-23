وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز السفينة البريطانية لكن تشغلها شركة ستينا بالك السويدية في 19 يوليو تموز بعد مرورها من المضيق.
وزار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السويد هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع نظيرته السويدية مارغوت فالستروم. والتقى كذلك بإريك هانيل الرئيس التنفيذي لستينا بالك.
وقال التلفزيون إن من المتوقع أن يتم الإفراج عن الناقلة في غضون بضعة أيام، مستشهدا في ذلك بمصدر مطلع على المحادثات التي جرت بين ظريف وفالستروم.
وقالت متحدثة بوزارة الخارجية في بيان عبر البريد الإلكتروني "ننظر بإيجابية لما قاله وزير الخارجية ظريف نفسه علنا، لكننا لا نكشف ما قيل في الاجتماعات".
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: إيران قد تفرج عن الناقلة البريطانية قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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