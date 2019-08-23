شبيبة القبائل يصل الخرطوم بطائرة خاصه لمواجهة المريخ

الخليج 365 : وصل فريق “شبيبة” القبائل الجزائري الخرطوم مساء اليوم “الخميس” بطائرة خاصه وبعثة قوامها “45” فرداً بينهم “21” لاعباً، لمواجهة المريخ السوداني في المباراة المصيرية في البطولة الافريقية المُرتقبة “السبت” المقبل باستاد المريخ. وأكد مدرب فريق الشبيبة الفرنسي هوبير فيلود الذي كان في استقبال البعثة بمطار الخرطوم، على أهمية المباراة التي سيخوضها فريقه “السبت” المقبل أمام مضيفه المريخ السوداني في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا. وقال فيلود في تصريحات حصرية لـ “باج نيوز” حضرنا للمباراة في ظروف مميزة، وأشار إلى أن انتصار فريقه على “اتحاد بسكرة” ساهم في رفع معنوياتهم، وأضاف “طالبنا اللاعبين بضرورة التركيز من الآن على المباراة المقبلة فالخصم قوي على أرضه”. وأوضح أن ادراك تحقيق التعادل في أم درمان يكفيهم للعبور إلى الدور المقبل، وقال “لكني قمت بتحفيز اللاعبين، وطالبتهم باللعب من أجل الفوز وفقط، وتأكيد أحقيتنا بالظفر بتأشيرة التأهل” المادة السابقة طرح عدد من المشاريع الاستثمارية فى المجال الزراعي بسنار

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