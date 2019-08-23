طرح عدد من المشاريع الاستثمارية فى المجال الزراعي بسنار

الخليج 365 : سنار (smc) كشفت ولاية سنار عن طرح عدد من المشاريع الاستثمارية بمحليات أبو حجار والنورانية والسادرة ومناطق شرق نهر الدندر بمساحات تتراوح بين (2) الف الى(40) الف فدان . واضح بروفسير على الحاج خشم الموس وزير وزارة الانتاج و الموارد الاقتصادية بالانابة بالولاية لــ(smc) ان الولاية تتجة للتوسع فى الاستثمار الزراعى لاجل رفع الانتاج وزيادة.

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