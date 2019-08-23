شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ودّع منتخب البراعم السوداني بطولة سيكافا اليوم”الخميس” بعد الخسارة أمام الصومال بهدفين دون مقابل. وكان المنتخب السوداني للبراعم قد خسر أمام تنزانيا، وإريتريا لتكون هزيمة اليوم هي الثالثة على التوالي في المنافسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب السودان للبراعم يودّع سيكافا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.