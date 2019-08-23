مشاهد الوعي!!.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: الوضع السياسي رائع، ويُبشر بالغد الأروع.. وما حدث من سجال – وشد وجذب – عند ترشيح بعض الأعضاء من قبل تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي ظاهرة صحية و(دليل عافية).. إنها الديمقراطية، بحيث تختلف عن نقيضها بتسابق الرأي والرأي الآخر – في مضمار العمل العام – بوضوح وحماس، وليس في هذا السباق الشريف ما يُزعج، طالما الشارع هو الفيصل.

:: هناك مشاهد جديرة بالاحتفاء.. وعلى سبيل المثال، بعد ترشيحه للمجلس السيادي، عندما تراجع تجمع المهنيين وسحب ترشيح محمد حسن التعايشي، لم يغضب التعايشي ولم ينسلخ عن قوى الثورة، بل كتب: (بعض أصدقاء النضال في تجمع المهنيين رأوا بأنني غير مناسب في السيادي، فلن أخسرهم كأصدقاء ولن يكسبوني كعدو، فللوطن عدو واحد هو الحرب والتخلف وسوء استخدام السلطة، وكل الذي يختاره تجمع المهنيين يمثلني وكل الذي تختاره قوى الحرية يشرفني).

:: والمشهد الثاني، امتثال تجمع المهنيين لرد الفعل الشارع والنقابات، بحيث أعاد ترشيح التعايشي للمجلس السيادي، ثم صرف النظر عن ترشيح طه عثمان اسحق.. امتثال تجمع المهنيين لنبض الشارع – وبيانات النقابات – يستحق الاحتفاء أيضا، وكذلك يقظة الثوار – بالشارع والنقابات – تؤكد بأن النظم واللوائح (محروسة).. تجمع المهنيين يمثلهم، ولكن يمثلهم كأفكار وأهداف وبرامج، وليس (شخوصا).. فالثوار ليسوا (إمعة) بحيث يساقون وراء التجمع بالحق والباطل.

:: ولو كانوا كذلك لما أرغموا التجمع على الامتثال للنظم والقواعد، ثم سحب طه عثمان اسحق وإعادة محمد حسن التعايشي.. وطه إسحق أيضا، لم يغضب ويتمرد ويشتم وينسلخ عن التجمع، بل كتب: (يشرفني العمل من أجل بلادي في أي موقع وفي أي زمان، وكل تكليف يمكن أن أخدم من خلاله أهداف الثورة مرحب به عندي، وأشكر كل من وثق فيّ وسِعد بترشيحي، كما أشكر كل من أهدى إلى عيوبي في ثنايا رفضه للترشيح).

:: وأمام دار تجمع المهنيين، أروع المشاهد.. يحاصرون أمجد فريد بالأسئلة الغاضبة، فيرد ويشرح ويوضح، ليهتفوا ما بين مؤيد للحديث ورافض، ويستأذنهم ويغادرهم، ليفترقوا وهم على خلاف في الرأي، وعلى اتفاق بأنهم أوصلوا أصواتهم لقيادتهم، فاستمعت.. ثم في ذات المكان، يرفعون لافتات الاحتجاج أمام مولانا إسماعيل تاج، ورغم بعض الجنوح في التعبير، يناقشهم تاج بكل وقار.. وأمام دار حزب الأمة، حاصروا الإمام الصادق، فحاورهم..و..و..

:: وكثرة هي المشاهد الجديرة بالاحتفاء، والتي تعكس وعي الجيل الصانع للثورة.. وكلها مشاهد غير مألوفة.. ولذلك يظنها البعض (صراعا)، والبعض الآخر (خلافا)، وليس في الأمر عجب، وقديماُ قال أحد الفلاسفة إن الطيور التي وُلدت في الأقفاص تظن بأن الطيران (جريمة).. ومن الطبيعي بأن الأجيال والنخب التي تربت في أحضان الطائفية أو بنهج الإجماع السكوتي – ويا ولد أسكت – تختزل هذه مشاهد الديمقراطية ولوحاتها الرائعة في (صراعات) و(خلافات) و(انشقاقات).