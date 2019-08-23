مدرب جبان ورئيس اي كلام.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ الكوكي لم يدرب فريق قمه قبل الهلال لذا يدير مباريات الازرق بعقلية الانديه الصغرى .

@ يركن الكوكي للخطط الدفاعيه وغاية مطلبه الخروج باقل الخسائر !!

@ اللعب ب(3) محاور خلفهم (4) مدافعين وحارس يعني ان (75%) من قوة الفريق في مهام دفاعيه بحته !!

@ خطة الكوكي العقيمه جعلت مدرب الوصل يتحسر على الفوز بهدفين ويقول (كان بمقدور فريقي الفوز برباعيه في اول 20 دقيقه)

@ من يقول للكوكي ان الهجوم غير وسيلة للدفاع ؟؟

@ من يقول له ان التكتل الدفاعي يُغري الخصم للاندفاع هجوماً .

@ من يقول له ان الهلال في عهد غارزيتو كان يهاجم خارج الارض بثلاثه ؟

@ من يقول له انه يظلم الشعله الف مره بتركه وحيداً وسط (4) مدافعين ؟ .

@ هاهو وصيف هداف الكونفدراليه يخرج صفر اليدين للمباراة الثانيه على التوالي !!

@ في (3) مباريات رسميه (محليه وخارجيه)خاضها الهلال الي الان احرز الازرق هدفين لاغير !!

@ معدل الهلال التهديفي بات اقل من هدف في المباراة !!

@ انه ذات الهلال الذي احرز في شباك اهلي القرن ثلاثيه بيضاء !!

@ وا هلالاه .

@منك لله .

@ الثوره قادمه .

⬇ في دبي فاجأ الكاردينال لاعبي الهلال بحضوره واعلن عن حوافز غير مسبوقه .

@ برغم الوعد قدم (اخوان بوي) اسوأ اداء بلا روح ولا رغبه .

@ الشاهد فيما حدث ان وعود كردنه الكذوبه لم تعد مبرأه للذمه بل وباتت محل سخرية اللاعبين .

@ طوال سنواته بالهلال لم يوف بنزينل يوماً بوعوده للاعبين بل ولم يمنحهم حوافزهم وفقاً للائحه الماليه .

@ حوافز المباريات باتت احلام في زمن الكاردينال وكل اماني اللاعبين لم تُعد تتجاوز المرتبات .

@ عموماً تخلص كردنه من الكوكي وقبله من المحترفين ليمزق فاتوره الدولار .

@ الصرف بات بالمحلي فقط عدا مدرب الاحمال الذي سيواجه مصير الكوكي .

⬇ منذ العام 99 لم يفز الوصل عربياً الا على الهلال

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