بشششتنة ورقاد واطة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*اخيرا مجلس السيادة ادي القسم

*بعد روحنا اتلست

*وشية ثورتنا بردت

*وتستمر اشكالية اختيار رئيس القضاء والنائب العام

*هذه الاشكالية خلقتها تلك المطاولات في المداولات

*ولعل تجمع المهنيين الذي يمثلني

*ومن بعده تجمع قوي الحرية

*قد وقعا في فخ المفاجاة في حداشر ابريل ولم تكن كل الامور مرتبة بصورة دقيقة تجبر جيشنا علي قبول تشكيلنا للمرحلة الجديدة

*وهذا لاينفي المجهودات العظيمة التي قام بها تجمع المهنيين الذي يمثلني ومن بعده تجمع قوي الحرية

*فبصماتهما في الثورة كانت كبيرة وجليلة ومقدرة

*المهم

*ثغرة في الاتفاق تنفذ من خلالها مياه اختيارات او ترشيحات الناس لرئيس القضاء والنائب العام التي يهتدي بها مجلس القضاء العالي والنيابي عند اختياره لرئيس قضاء تفترض فيه القناعة الكاملة بالمرحلة وضرورة اعادة الاستقلالية الكاملة لسلطة صاحبة تأريخ متفرد في الاستقلالية والعدالة

*وكذا اختيار النائب العام الذي يعتبر مفوض الثوار لاعادة اموال الدولة المنهوبة والمسلوبة والملعوبة والمعلبة والمظرفه والبي ظروفها

*فتعيين رئيس قضاء لا يقتنع باهداف الثورة وتضحيات الثوار يصبح عديم جدوي

*واختيار نائب عام لا يمقت الموازنات والخيار والفقوس لا يعيد للشعب حقوقه

*ونسأل الله بحق الشهداء ان ينير البصيرة وينقي السريرة ويؤيد المسيرة عند اختيار رئيس القضاء واختيار النائب العام

*المهم

*امس وبمجمع امدرمان وسط

*كانت جلسة لمحاكمة المتهمين بقتل الاستاذ محمد الخير معلم المدرسة

*تم تأجيل الجلسة حسب علمي لغياب بعض المتهمين بسبب المرض

*مرض؟؟؟؟

*الله الشافي

*لم يصل المتهمون بالتونسية التي اعتادت ان تقل المتهمين للمحاكم

*جوا بي بص

*مكندش كمان

*في مشهد كان جديرا باستفزاز الشارع العام وذوي الاستاذ المرحوم وشهداء الثورة

*وحتي الحراسات خجلت

*ديل هم موش نفس الجهات الكانت بتجيب الثوار للمحاكم والمعتقلات كالاغنام علي ظهور البكاسي والتاتشرات والدفارات؟؟؟

*ولا دي العدالة التي جاءت بعد الحرية والسلام؟؟؟

*قوم فوق

*اقعد تحت

*وطاااااخ

*لبعك وشلتك واخنقك وفطسك

*واقنصك

*واعتصامك نفضوا ونفضك

*وبص مكندش زي لعيبة بايرن ميونخ

*مشاهد لا تناسب بعضها

*ولكنه مشهد الواقع

*المهم

*بشتنة ورقاد واطة

*اتدردق تعال ليا

*دردقني في النجيلة

*ابو الدرداق

*زماااان قلت ليكم حسين الجريف ده بجري ايدينو وراهو زي الدرداقة ماصدقتوني

*بشششتنة ورقاد واطة

*اتدردق تعال ليا

*وكل العبارات اعلاه دارت بذهني لما حسين الجريف اتجبد ورقد

*هي داب رقدة

*كان داير ينوم مايرقد رقدة زي دي

*الزول ده نومو كعب

*بتبشتن في الرقاد

*وصدق محمد عبد الماجد لما كتب ماشين ابو ظبي نتمرن

*اتمرنتوا سباحة علي النجيلة يا محمد

*ولسان حالكم بقول

*علي النجيلة جلسنا ورقدنا واتدردقنا

*بششششتنة ورقاد واطة

*حقو كورة الرد تلعبوها هناك ياروشا

*نجيلتكم دي مابترقدكم

*بتزلطكم

*وكشافاتكم ضعيفة

*تقوموا كمان تترقدوا في المدرجات تجيبوا لينا الكلام

*بشششتنة

*ايها الناس

*احر التعازي للمريخابي الكبير حسن ماسورة في وفاة عمه له الرحمة

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*الزول البقطع الكهربا لينا

*لسة ما جا من العيد ياوالينا؟..

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال ظرف؟ ظروف بتعدي

والي لقاء

سلك