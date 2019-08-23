رئيس مجلس الوزراء القطري يهنئ حمدوك برئاسة الورزاء…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعث الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر ببرقية تهنئة الى الدكتور عبد الله حمدوك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء .

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