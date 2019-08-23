الأمين العام للجامعة العربية يهنئ حمدوك برئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، التهنئة لعبدالله حمدوك، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء، متمنياً له النجاح والتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه، وخاصة في هذا الظرف الدقيق والمرحلة التاريخية التي يمر بها السودان.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن أبوالغيط أكد لحمدوك، التزام الجامعة بمواصلة دورها في الوقوف مع السودان ومساندته في كل ما يدعم أمنه واستقراره ويسهم في استعادة عافيته الاقتصادية.

وأدى حمدوك، اليمين الدستورية، رئيساً لوزراء الفترة الانتقالية بالسودان، أمام رئيس المجلس السيادي، عبدالفتاح البرهان، ورئيس القضاء، عباس علي بابكر.

وقال رئيس الوزراء المكلف، إن من أولويات وزارته وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين في معسكرات اللجوء والنزوح.

وأضاف حمدوك في المؤتمر الصحفي بعد أدائه القسم، أن هدفنا معالجة الأزمة الاقتصادية والتركيز على الإنتاج لكي لا يعتمد السودان على الهبات، ونوه أن اقتصاد السودان هو السادس في حجمه بأفريقيا.