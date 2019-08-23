التعايشي يؤدي اليمين الدستورية امام البرهان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدّى محمد الحسن التعايشي، القَسَم أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم (الخميس)، عضواً بالمجلس بحضور رئيس القضاء مولانا عباس علي بابكر، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي إبراهيم.

يُذكر أنّ التعايشي تَخَلّفَ عن أداء القَسَم أمس الأول لعدم تمكُّنه من الوصول من بريطانيا والتي كان مُقيماً فيها.

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