وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي..
حراسة المرمى: على لطفي.
خط الدفاع: محمود وحيد – محمود متولي – رامي ربيعة – أحمد فتحي.
خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – جونيور أجاي – محمد مجدي قفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات – صلاح محسن.
ويشهد تشكيل الأهلي في المباراة 7 تغييرات بعد رحيل مارتن لاسارتي عن القيادة الفنية للفريق بعد الخروج من دور الـ16 بمسابقة كأس مصر بالخسارة أمام بيراميدز 0-1.
وكان محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق لمواجهة «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، المقرر لها مساء اليوم الجمعة حيث ضمت القائمة كلًا من محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي "قفشة"، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وصلاح محسن، وجيرالدو، وجونيور أجاي.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام "اطلع بره".. الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.