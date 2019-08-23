7 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام "اطلع بره".. الليلة

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي على تشكيل الفريق لمواجهة "اطلع بره" المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة على إستاد برج العرب بالإسكندرية في لقاء العودة لمنافسات دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا.وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمود وحيد – محمود متولي – رامي ربيعة – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – جونيور أجاي – محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – صلاح محسن.

ويشهد تشكيل الأهلي في المباراة 7 تغييرات بعد رحيل مارتن لاسارتي عن القيادة الفنية للفريق بعد الخروج من دور الـ16 بمسابقة كأس مصر بالخسارة أمام بيراميدز 0-1.

وكان محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق لمواجهة «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، المقرر لها مساء اليوم الجمعة حيث ضمت القائمة كلًا من محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي "قفشة"، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وصلاح محسن، وجيرالدو، وجونيور أجاي.