قتلى وجرحى في تدافع خارج الملعب الذي يحتضن حفل المغني "سولكينغ" بالجزائر العاصمة

أفاد مصدر طبي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، عن وقوع قتلى وجرحى في تدافع خارج الملعب الذي يحتضن حفل مغني الراب الجزائري المغترب، عبد الرؤوف الدراجي، المعروف باسم "سولكينع" في العاصمة الجزائرية.

وقال المصدر: "هناك: قتلى وجرحى في تدافع خارج الملعب الذي يحتضن حفل المغني "سلوكينغ" بالجزائر العاصمة".