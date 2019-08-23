تونس.. الزبيدي يكشف وجود ”علاقة“ بين حركة النهضة“ واغتيال بلعيد والبراهمي

أكد وزير الدفاع التونسي المستقيل والمترشح للانتخابات الرئاسية عبدالكريم الزبيدي، مساء الخميس، أن كشف الحقيقة في ملف اغتيال المعارضين اليساريين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، هو من أولويات مهامه، مشددًا على وجود علاقة بين هذين الاغتيالين والجهاز السري التابع لحركة ”النهضة“ الإسلامية.

واعتبر الزبيدي في مقابلة صحفية مع قناة ”الحوار التونسي“ أن المعارضين اليساريين الراحلين ”ليسا أي سياسيين، وأن لعائلتيهما وللشعب الحق في معرفة الحقيقة“، متعهدًا بجعل هذا الملف ”نقطة قارة في اجتماع مجلس الأمن القومي حال فوزه في الانتخابات الرئاسية“.

وأضاف أنه ”حان الوقت لمعرفة الحقيقة.. نريد أن نعرف من نفذ عملية الاغتيال ومن كان وراء الخطة وبالتالي الكشف عن الشبكة المعنية بالاغتيالات البشعة“، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، جدد عبدالكريم الزبيدي، تأكيده على أنه ”قدم فعلًا استقالته من منصبه كوزير للدفاع منذ يوم 8 أغسطس/ آب 2019، وأنه سلمها لرئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة“.

وكشف الزبيدي أن الناصر ”طلب منه التريث، وأكد له أنه يريد البحث عن حلول تشمل كل المترشحين للانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي“.