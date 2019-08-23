تعرف على تفاصيل العثور على جثة مستكشف محاصر داخل كهف غمرته المياه

ذكرت خدمة "تي.أو.بي.آر" للإنقاذ في الجبال، إن منقذين بولنديين عثروا على جثة أحد مستكشفين اثنين للكهوف محاصرين في كهف بجبال تاترا البولندية منذ يوم السبت الماضي.

وقالت الخدمة، الخميس، "أول المستكشفين عثر عليه في الكهف ميتا. سيتوفر مزيد من المعلومات غدا".

وحوصر المستكشفان في كهف فيلكا شنيزنا، وهو أطول كهوف جبال تاترا وأعمقها، يوم السبت وأبلغ زملاؤهما الذين كانوا برفقتهما في الرحلة خدمات الإنقاذ بالواقعة.