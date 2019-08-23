الحكومة اليمنية تؤكد عزمها على مواجهة تمرد ما يسمى بالمجلس الانتقالى بكافة الوسائل

أكدت الحكومة اليمنية، عزمها على مواجهة التمرد الذي يقوده ما يسمى بالمجلس الانتقالى، بكافة الوسائل.

واتهم الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادى، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قيادة قوات ما يسمى المجلس الانتقالي في بلحاف بمحافظة شبوة بتفجير الوضع العسكري ومحاولة اقتحام مدينة عتق عاصمة المحافظة.

وأوضح بادي أن توسيع التمرد المسلح إلى محافظة شبوة يمثل تحديا واضحا لأهداف التحالف العربي للتهدئة وإصرار على إفشال كل جهود التهدئة واحتواء الأزمة.

ولفت إلى أن موقف الوحدات العسكرية ثابت ومتماسك وقوي في التصدي للتمرد المسلح الذي تقوم به ميلشيات الانتقالي.