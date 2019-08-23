ولي عهد أبوظبي يبحث مع ميركل وماكرون شؤون المنطقة

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبوظبي من المستشارة الألمانية، أكد الجانبان حرصهما المشترك ضرورة الحفاظ على أسس الأمن و الاستقرار و السلم اقليميا وعالميا و تغليب لغة العقل والحوار والتفاهم في معالجة القضايا والمشكلات التي يشهدها عدد من المناطق.

وفي محادثات هاتفية منفصلة، استعرض الشيخ محمد بن زايد والرئيس الفرنسي آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك ودعم مختلف الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

تأتي المباحثات الهاتفية قبيل عقد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري لتبادل وجهات النظر بشأن مجمل القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة خاصة في الملفات السياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة والعالم.