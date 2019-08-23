وحسب ما نشره موقع "انجادجيت" العلمى، فإن الواجهة الجديد تسهل على مستخدمى التطبيق، الذين يبلغ عددهم مليارى مستخدم شهريًا، البحث عن التطبيقات خاصة إذا كانوا مغرمين بالألعاب، حيث أطلقت جوجل صفحة جديدة لمطورى الألعاب، مليئة بالأدلة والأدوات والموارد الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن ألعاب الهواتف تمثل 33% من التطبيقات على متجر جوجل، كما تمثل الألعاب 74% من إنفاق المستهلكين على التطبيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق واجهة جديدة لمتجر جوجل تسهل عليك العثور على ألعابك المفضلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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