إطلاق واجهة جديدة لمتجر جوجل تسهل عليك العثور على ألعابك المفضلة

أعلنت جوجل اليوم عن إعادة تصميم واجهة متجر التطبيقات التابع لها Google Play، حيث من المفترض أن تجعل الواجهة الجديدة عملية البحث عن التطبيقات أسهل.

وحسب ما نشره موقع "انجادجيت" العلمى، فإن الواجهة الجديد تسهل على مستخدمى التطبيق، الذين يبلغ عددهم مليارى مستخدم شهريًا، البحث عن التطبيقات خاصة إذا كانوا مغرمين بالألعاب، حيث أطلقت جوجل صفحة جديدة لمطورى الألعاب، مليئة بالأدلة والأدوات والموارد الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن ألعاب الهواتف تمثل 33% من التطبيقات على متجر جوجل، كما تمثل الألعاب 74% من إنفاق المستهلكين على التطبيقات.