في أقل من شهر.. فيلم Scary Stories to Tell in the Dark يحقق 57 مليون دولار

حقق فيلم الرعب Scary Stories to Tell in the Dark إيرادات وصلت إلى 57مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 9 أغسطس في دور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 43 مليون دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، 14 مليون دولار أمريكى حول العالم.

ويدور فيلم Scary Stories to Tell in the Dark في عام 1968 بـ أمريكا، حيث حدوث العديد من التغييرات، التي تحدث في بلدة ميل فالي الصغيرة، حيث تعيش عائلة بيلوز في قصرهم على أطراف المدينة، وحولت واحدة من أفراد هذه العائلة تدعى سارة، أسرارها الرهيبة إلى سلسلة من القصص المرعبة، ومن ثم يحاول مجموعة من المراهقين اكتشاف هذه الأسرار، ومن ثم يتعرضون لأحداث مخفية متعاقبة ويحاولون أن ينقذوا حياتهم بطرق عدة.

والفيلم من بطولة زوي مارجريت كوليتي، مايكل جارزا، جابرييل راش، دين نوريس، جيل بيلوز، لورين توسان، أوستن زاجور، ناتالي جانزورن، أوستن أبرامز، كاثلين بولارد.