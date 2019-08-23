وكان الحشد الشعبي قال في بيان، إن ”دفاعات الجو للواء 12، أحبطت مهمة الطائرة التي كانت تحلق فوق مقر اللواء في حزام بغداد“.
وحمّلت فصائل الحشد الشعبي، الأربعاء الماضي، الولايات المتحدة، مسؤولية استهداف مقاره التي شهدت 4 منها مؤخرًا انفجارات كبيرة لا يزال يلفها الغموض، مهددين باستهداف طائراتها في الأجواء العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد يوم من تحذيره واشنطن.. الحشد الشعبي العراقي يستهدف طائرة مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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