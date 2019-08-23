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بعد يوم من تحذيره واشنطن.. الحشد الشعبي العراقي يستهدف طائرة مسيرة

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نشرت فصائل الحشد الشعبي في العراق، يوم الجمعة، مقطعًا مرئيًا يظهر قيام الدفاعات الجوية التابعة له بالتصدي لطائرة مسيرة حاولت استطلاع مقر لواء كتائب النجباء جنوبي بغداد.

وكان الحشد الشعبي قال في بيان، إن ”دفاعات الجو للواء 12، أحبطت مهمة الطائرة التي كانت تحلق فوق مقر اللواء في حزام بغداد“.

وحمّلت فصائل الحشد الشعبي، الأربعاء الماضي، الولايات المتحدة، مسؤولية استهداف مقاره التي شهدت 4 منها مؤخرًا انفجارات كبيرة لا يزال يلفها الغموض، مهددين باستهداف طائراتها في الأجواء العراقية.

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