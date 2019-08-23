أمير قطر يوجه رسالة لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة لرئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان بمناسبة تشكيل مجلسه وأدائه اليمين الدستورية”الأربعاء”.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فإنّ أمير قطر بعث برسالة لرئيس مجلس السيادة هنأه خلالها بما تمّ مؤخرًا من اتفاقٍ في البلاد بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وتمنى تميم في رسالته التوفيق لأعضاء المجلس السيادي بالتوفيق والسداد وللشعب بالاستقرار دومًا.

وأدى عبد الفتاح البرهان الأربعاء الماضي اليمين الدستورية لعضوية المجلس السيادي الذي سيقود البلاد في المرحلة المقبلة والتي تمتّد إلى”39″ شهرًا.

ويضم المجلس السيادي”5″ عسكريين، و”5″ مدنيين” بجانب شخصية توافقية تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. المادة السابقة القضاء الأمريكي ينشر وثائق خطيرة من التآمر على قطر وهذه تفاصيلها ! المقالة القادمة مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي لدعم السودان بقوة خلال الفترة الانتقالية

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