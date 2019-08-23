برشلونة يقطع الطريق على ريال مدريد من أجل نيمار

وبحسب صحيفة " سبورت"، فإن برشلونة يستعد لتقديم عرض جديد يتضمن لاعبين ضمن الصفقة، لإنهاء حلم ريال مدريد في التعاقد مع نيمار.
وكان سان جيرمان قد رفض العرض الأخير للبارسا، والذي يهدف لضم نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل بإجمالي 160 مليون يورو.
وطلب نيمار من برشلونة، التقدم خطوة أخرى في المفاوضات، لكن النادي الكتالوني يعتقد بأن خروج اللاعب البرازيلي للتعبير عن رغبته بشكل علني في العودة إلى "كامب نو" قد يحسم الصفقة خلال ساعات.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد على علم بكل ما يدور في مفاوضات برشلونة مع سان جيرمان، ويمكنه التقدم بعرض أفضل من البارسا، لأن فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي يُصر على حسم الصفقة.
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