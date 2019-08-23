بعد حادثة إطلاق النار في تركيا.. الملك سلمان وولي عهده يعلقان

زار سفير المملكة العربية السعودية لدى تركيا، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، المواطن الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات إسطنبول، والذي أصيب بإطلاق نار عليه.

ونقل الخريجي، تمنيات القيادة السعودية له بالشفاء العاجل، كما اطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة له، مؤكدا حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، الدائم على المواطنين أينما كانوا، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وتقوم السفارة والقنصلية بالتنسيق مع السلطات التركية في إسطنبول بمتابعة التحقيق في القضية حتى تقديم المعتدين للعدالة.

وكانت السفارة السعودية في تركيا، قد أعلنت في 18 أغسطس/ آب الجاري، عن تعرض مواطنين أثناء تواجدهم في أحد المقاهي في منطقة "شيشلي" في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، حيث حذرت من ارتياد منطقتي "تقسيم _ شيشلي" بعد غروب الشمس.