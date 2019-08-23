إسرائيل تحتجز أردنية

وأشار المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة أن القنصل الأردني في تل أبيب زار الخميس المواطنة في مركز الاحتجاز للاطمئنان عليها والاطلاع على ظروف احتجازها.
وبين القضاة أن الوزارة تواصل المتابعة مع السلطات الإسرائيلية لمعرفة تفاصيل وحيثيات احتجازها، ومتابعة الإجراءات القانونية التي ستتخذ ضدها، والعمل على الإفراج عنها.
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