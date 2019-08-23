إسرائيل تحتجز أردنية

قالت وزارة الخارجية الأردنية أنها والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابعان موضوع احتجاز الأردنية هبه عبدالباقي، منذ اللحظة الأولى لاحتجازها من قبل السلطات الإسرائيلية أول أمس.

وأشار المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة أن القنصل الأردني في تل أبيب زار الخميس المواطنة في مركز الاحتجاز للاطمئنان عليها والاطلاع على ظروف احتجازها.

وبين القضاة أن الوزارة تواصل المتابعة مع السلطات الإسرائيلية لمعرفة تفاصيل وحيثيات احتجازها، ومتابعة الإجراءات القانونية التي ستتخذ ضدها، والعمل على الإفراج عنها.