التحقيق مع "بنك الريان" القطري في لندن بتهمة تمويل الإرهاب

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن السلطات المالية في المملكة المتحدة، فتحت تحقيقاً مع "بنك الريان" المملوك قطرياً، والمشتبه فيه بتمويل كيانات إسلامية متطرفة في إطار قضايا غسل أموال.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مقال نشرته الصحيفة الخميس، فرض قيود على عمليات بنك الريان، الذي يعتبر أقدم مصرف إسلامي في بريطانيا، حتى اكتمال التحقيق معه، بإشراف هيئة الإدارة المالية البريطانية.

وأوضحت "تايمز" أن الحسابات في "الريان" مملوكة لمنظمة خيرية محظورة في الولايات المتحدة التي تعتبرها تنظيماً إرهابياً، ومسجداً كان أمينه على مدار وقت طويل عضواً في المكتب السياسي لحركة حماس، و"داعية كراهية"، قال حسب الصحيفة، "على جميع المسلمين أن يكونوا إرهابيين".

وكشفت الصحيفة أن تحقيق الهيئة البريطانية فُتح منذ العام الماضي، وأن السلطات منعت البنك القطري فتح حسابات مالية لأي طرف مرتبط بمخاطر عالية للجرائم المالية الجنائية، ورفض طلبات فتح الحسابات من قبل "الشخصيات التي تمثل أهمية سياسية" وأقربائهم وشركائهم.

وتعود 70% من أسهم "بنك الريان" إلى ثاني أكبر بنوك قطر، "مصرف الريان"، فيما يملك جهاز قطر للاستثمار الـ30% المتبقية.