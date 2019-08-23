وكشفت مصادر رسمية أمريكية في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن ترامب سيعقد أيضاً اجتماعات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل لبحث زيادة النمو الاقتصادي العالمي.
كما سيجتمع مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لبحث عملية إقرار المعاهدة التجارية بين الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا وسبل زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والاحتجاجات في هونغ كونغ.
وسيجتمع ترامب مع جونسون للمرة الأولى منذ توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا في يوليو (تموز) الماضي وفقا لمعلومات صحافية.
وقال أحد المسئولين في المؤتمر الصحافي: "سيبحثان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واحتمال التوصل لاتفاق أو اتفاقيات للتجارة الحرة بين البلدين" عقب "البريكست".
وأضاف أن ترامب "متحمس للغاية لاتفاق تجاري مع بريطانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يجتمع مع جونسون وماكرون وميركل وترودو وآبي ومودي في قمة السبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.