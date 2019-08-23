نادي ليفربول يمدد عقد تشامبرلين العائد من الإصابة

ووقع تشامبرلين عقدًا طويل الأجل مع ليفربول بعد قدومه من آرسنال في أغسطس/آب 2017 وتعرض لإصابة في ركبته أبعدته الموسم الماضي.
وعقب وقت قصير من توقيع عقده الجديد قال الدولي الإنجليزي البالغ عمره 26 عامًا لموقع ليفربول عقب عودته من إصابة خطيرة في ركبته: ”حقًا، متحمس جدًا. تناقشنا في هذا الأمر منذ فترة طويلة لكن من الجيد تمديد عقدي وبقائي في ليفربول.
”أشعر كأنني قد فاتني الكثير لكن من المثير حقًا توقيع عقد جديد. أشعر أنها فرصة لتعويض ما فاتني العام الماضي وأتمنى تقديم عروض جيدة هذا الموسم“.
وأضاف ”كان الفوز بدوري أبطال أوروبا هائلًا بالطبع، وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح والجميع لديه نفس الرؤية. ليفربول مكان جيد حقًا داخل وخارج الملعب والحصول على البقاء في النادي لا يمكن تضييعها. فلن تحصل على فرصة اللعب في ليفربول كل يوم“.
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