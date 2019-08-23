نادي النصر السعودي يكشف حجم إصابة عبدالرزاق حمدالله

وسجل عبدالرزاق حمدالله هدفًا في الدقيقة 45، لكنه غادر الملعب في الدقيقة 71.
وقال النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الأول الكابتن عبدالرزاق حمدالله تعرضه لإلتواء في مفصل القدم. وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها الكابتن سلطان الغنام في أحد المستشفيات بالرياض ارتفاعًا بسيطًا بدرجة الحرارة“.
ولم يكشف النصر مدة غياب حمدالله، الذي سجل 35 هدفًا في الدوري السعودي موسم 2018/2019.
واستهل النصر حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بالفوز 2/0 على ضمك، سجلهما جوليانو فيكتور دي باولا وعبدالرزاق حمدالله.
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