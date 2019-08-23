مسؤول أمريكي: سنفرض بكل قوة العقوبات المتعلقة بناقلة النفط الإيرانية

وأضاف المسؤول بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها: ”تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأمريكية بكل قوة“.
وتظهر بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة أدريان داريا، التي كانت تعرف في السابق باسم ”غريس 1″، كانت متجهة صوب اليونان، رغم أن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.
وغادرت الناقلة ”أدريان داريا 1″، جبل طارق، يوم 18 أغسطس آب. وأظهرت بيانات تتبع السفن، الثلاثاء الماضي، أن السفينة متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني.
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