وقال صاحب الحانة، في وقت لاحق، إن قيمة الدراجة تساوي 600 يورو فقط، ولم تتضرر حتى بعد الغطس في الماء.
وبدأت هيئة الموانئ ووزارة البيئة في نابولي بفتح تحقيق ضد بالوتيللي، وقد يتحمل مسؤولية التحريض على الجريمة والقمار.
يذكر أن ماريو بالوتيلي، الذي قضى طفولته في مدينة "Bagnolo Mella" الإيطالية في مقاطعة بريشيا، انتقل مؤخرا إلى فريق بريشيا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بالوتيللي "المشاكس" يدفع رجلا لخلع ملابسه والقفز بدراجته في البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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