شاهد.. بالوتيللي "المشاكس" يدفع رجلا لخلع ملابسه والقفز بدراجته في البحر

أقدم لاعب فريق بريشيا الإيطالي لكرة القدم، ماريو بالوتيللي، على عقد رهان مع صاحب حانة في مدينة نابولي، إذ دفع 2000 يورو له، مقابل خلع الرجل ملابسه والقفز بدراجته في البحر.

وقال صاحب الحانة، في وقت لاحق، إن قيمة الدراجة تساوي 600 يورو فقط، ولم تتضرر حتى بعد الغطس في الماء.

وبدأت هيئة الموانئ ووزارة البيئة في نابولي بفتح تحقيق ضد بالوتيللي، وقد يتحمل مسؤولية التحريض على الجريمة والقمار.

يذكر أن ماريو بالوتيلي، الذي قضى طفولته في مدينة "Bagnolo Mella" الإيطالية في مقاطعة بريشيا، انتقل مؤخرا إلى فريق بريشيا.