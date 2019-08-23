وهرعت قوات الأمن والإسعاف إلى المنطقة، حيث تبين بعد الفحص أن الأربعة الذين سقطوا في إحدى فتحات الصرف الصحي واحدا تلو الآخر، لقوا حتفهم لتأثرهم بالغازات السامة داخلها.
وكشفت المصادر أن القتلى هم: زين عبد الستار حسين 30 سنة، لاوي نشأت مجاهد 22 سنة، عصام زهران الوحش 42 سنة، وأيمن سعدي 47 سنة.
ونقلت الجثث لمشرحة مستشفى صدفا، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما يجري استكمال الاجراءات لدفن المتوفين الأربعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. مصرع 4 أشخاص جراء سقوطهم في فتحة للصرف الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.