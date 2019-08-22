عاجل.. قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني فتح على حدودي غزة

أفادت فضائية "العربية" في نبأ لها مساء اليوم الخميس، إن الإحتلال الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني فتح النار عند السياج الحدودي لغزة.

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