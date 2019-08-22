ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالا هاتفيا من أنجيلا ميركل

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ووفقا لصحيفة "وام" بحث الشيخ محمد بن زايد والمستشارة الألمانية خلال الاتصال الهاتفي علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة بين الإمارات وألمانيا.
واستعرض الجانبان تطورات مجمل القضايا و الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا حرصهما المشترك على مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها لفتح آفاق أوسع للعمل المشترك في ظل توفر الإرادة السياسية والمقومات المتنوعة لدى البلدين.
وشددا على ضرورة الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار، والسلم إقليمياً وعالمياً، وتغليب لغة العقل والحوار والتفاهم في معالجة القضايا والمشاكل التي يشهدها عدد من المناطق.
يأتي اتصال المستشارة الألمانية في ظل التحضيرات الجارية لانعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية السبت المقبل، لتبادل وجهات النظر حمول مجمل القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة خاصة في الملفات السياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة والعالم.
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